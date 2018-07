Fluminense usa descanso como arma contra Goiás

RIO - Depois de dois dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou nas Laranjeiras nesta quarta-feira para iniciar a preparação para a partida contra o Goiás, sábado, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que treinamentos, que serão leves, os jogadores contam com o esperado descanso como a principal arma para superar o adversário.

Enquanto o Fluminense se recupera física e mentalmente do desgaste de jogos e viagens ininterruptos, o Goiás jogará na noite desta quarta-feira com o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. "É uma vantagem que teremos. Vamos torcer para que eles (jogadores do time goiano) tenham um desgaste grande, enquanto nós vamos guardar nossa energia para realizar um bom jogo. Esses dias foram importantes para nós. Tivemos algumas semanas difíceis", comentou o volante Edinho.

No treino desta quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um trabalho tático na parte da tarde em que indicou o time titular. O volante Jean, recuperado de lesão, e o zagueiro Leandro Euzébio treinaram na equipe principal, para as saídas de Rafinha, que estava mesmo suspenso, e Anderson, que havia assumido a titularidade com uma lesão de Leandro Euzébio.