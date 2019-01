Fluminense vai abrir Copa do Brasil em 5 de fevereiro contra o River-PI

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, com os seus 40 jogos marcados para serem disputados entre 5 e 14 de fevereiro. E o confronto que iniciará a competição vai ser River-PI x Fluminense, em Teresina no dia 5, às 21h30.

No dia seguinte, será a vez de Santos e Vasco entrarem em ação na Copa do Brasil. Também em Teresina, o clube da Vila Belmiro terá pela frente o Altos, às 19h15. Logo depois, às 21h30, o time de São Januário vai enfrentar o Juazeirense, na Bahia.

A estreia do Corinthians na Copa do Brasil será em 7 de fevereiro, no Castelão, contra o Ferroviário, às 21 horas. Já o Botafogo só vai atuar pela competição nacional no dia 13, quando visitará, no Mato Grosso do Sul, em local ainda a ser determinado, o Operário.

Assim como ocorreu em anos recentes, a primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, com mando do time pior posicionado no ranking da CBF, mas com o visitante tendo a vantagem de só precisar do empate para avançar à etapa seguinte. A segunda fase também se dará em jogo único, mas com o mando de campo sendo sorteado e o empate levando a definição do duelo para os pênaltis.

A terceira e quarta fases da Copa do Brasil são realizadas em jogos de ida e volta. Da quarta etapa, então, sairão os cinco representantes que se juntarão a Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Atlético-PR (os representantes do País na Libertadores), Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Fortaleza (campeão da Série B) para a disputa das oitavas de final.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

River-PI x Fluminense - 05/02, 21h30

Votoporanguense-SP x Ypiranga-RS - 06/02, 17h

Americano-RJ x Londrina - 06/02, 17h

Altos-PI x Santos - 06/02, 19h15

Foz do Iguaçu x Boa - 06/02, 20h30

Imperatriz-MA x Náutico - 06/02, 20h30

Sobradinho-DF x América-RN - 06/02, 20h30

Brusque x Atlético-GO - 06/02, 20h30

Central-PE x Ceará - 06/02, 21h30

São Raimundo-RR x América-MG - 06/02, 21h30

Palmas x Juventude - 06/02, 21h30

Corumbaense-MS x Luverdense-MT - 06/02, 21h30

Santa Cruz-RN x Tupi-MG - 06/02, 21h30

Atlético-CE x Joinville - 06/02, 21h30

Itabaiana-SE x Paraná - 06/02, 21h30

Juazeirense-BA x Vasco - 06/02, 21h30

Sinop x Santa Cruz - 06/02, 21h30

Ferroviário-CE x Corinthians - 07/02, 21h

Mixto-MT x CSA - 07/02, 21h30

Aparecidense-GO x Ponte Preta - 12/02, 19h15

Galvez-AC x ABC - 12/02, 23h30

Avenida-RS x Guarani - 13/02, 17h

São José-RS x Chapecoense - 13/02, 19h

URT-MG x Coritiba - 13/02, 19h

Sergipe x Goiás - 13/02, 20h30

Brasiliense x CRB - 13/02, 20h30

Serra-ES x Remo - 13/02, 20h30

Bragantino-PA x Asa - 13/02, 21h30

Campinense-PB x Botafogo - 13/02, 21h30

Ypiranga-RS x Cuiabá-MT - 13/02, 21h30

São Raimundo-PA x Criciúma - 13/02, 21h30

Tombense-MG x Sport - 13/02, 21h30

Operário-MS x Botafogo-PB - 13/02, 21h30

Real Desportivo-RO x Avaí - 13/02, 21h30

Moto Club x Vitória - 13/02, 22h15

Manaus x Vila Nova-GO - 13/02, 22h30

Rio Branco-AC x Bahia - 13/02, 22h30

Tubarão-SC x Brasil-RS - 14/02, 19h

Boavista-RJ x Figueirense - 14/02, 21h15

Fast-AM x Oeste - 14/02, 22h30