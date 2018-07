Fluminense vai insistir na ‘letra fria’ do código de Justiça Desportiva

RIO - O Fluminense, como interessado no julgamento da Portuguesa, vai insistir nesta sexta na "letra fria" do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê a perda de quatro pontos por ter escalado Héverton sem condição legal. A estratégia do advogado do Tricolor, Mário Bittencourt, é ressaltar que houve uma "infração" à legislação esportiva e que a punição para o caso "é clara". A diretoria do Fluminense está convicta de que o Tricolor conseguirá escapar pela terceira vez nos últimos 17 anos da Segunda Divisão do Brasileiro - nas outras situações também houve decisões extracampo que livraram o clube carioca de ficar fora da elite.

O Flamengo também tenta no Pleno do STJD desfazer a perda de quatro pontos por causa da escalação de André Santos contra o Cruzeiro, na último rodada do Brasileiro.

VASCO

O STJD analisa também pedido do Vasco que quer a impugnação da partida contra o Atlético-PR, na rodada final do Brasileiro, sob alegação de que o jogo não tinha condições de ser retomado por motivos de segurança e que o tempo de paralisação excedeu os 60 minutos previstos em regulamento. Os recursos de Vasco e Atlético quanto à perda de mando de campo e multa recebidas em primeira instância só vão ser julgados no início de 2014.