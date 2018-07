Fluminense vence, amplia jejum do Grêmio e se aproxima do G4 do Brasileirão

O Grêmio segue em queda livre no Campeonato Brasileiro. Na iminência de anunciar Renato Gaúcho como novo técnico, o time foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). A partida foi válida pela 26.ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Grêmio chegou a seis jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, estacionou nos 37 pontos e passou a ocupar um lugar na zona intermediária da tabela. O Fluminense, por outro lado, subiu para sexto, com 40 pontos, e se aproximou ainda mais do G4. Além disso, se reabilitou da derrota em casa para a Chapecoense, por 2 a 1, sofrida em casa na rodada anterior do Brasileirão.

O time gaúcho mostrou vontade no começo da partida e adiantou a marcação para tentar dificultar a vida do Fluminense. Júlio César a todo momento teve que trabalhar com os pés para tirar o time carioca de trás. Apesar da superioridade, os donos da casa não conseguiram finalizar contra o gol adversário.

Dominado, o Fluminense tentou buscar um contra-ataque para desafogar sua defesa, mas também não estava em tarde inspirada. Aos 39 minutos, porém, numa escapada de Marcos Júnior, os visitantes abriram o placar. O atacante dominou e virou o jogo, encontrando Gustavo Scarpa livre pela direita. O meia dominou, invadiu a área e bateu cruzado, vencendo Marcelo Grohe.

A irritação da torcida gremista aumentou pouco antes do intervalo, quando o time desperdiçou cobrança de falta ensaiada da entrada da área, que explodiu na barreira. No começo da segunda etapa, um grupo de torcedores do Grêmio entrou em confronto nas arquibancadas atrás de um dos gols. A polícia precisou ser chamada pra conter os ânimos.

Dentro de campo, o Grêmio seguiu com dificuldades para criar. Mesmo assim, porém, Douglas levou perigo ao goleiro Júlio César em cruzamento fechado, que passou por todo mundo.

O Fluminense seguiu aproveitando os espaços deixados pelo adversário para chegar ao campo de ataque. Desta vez, Scarpa serviu Marcos Júnior em contra-ataque. O atacante bateu cruzado, mas parou em Marcelo Grohe.

Nos minutos finais, o Grêmio foi para o tudo ou nada e deixou espaço para o adversário. Marquinhos teve a oportunidade mais clara após passe de Scarpa, mas de frente para o gol, isolou.

Os dois times têm compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Grêmio recebe o Atlético-PR, às 19h30, novamente na sua arena. Um pouco mais tarde, às 21h50, o Fluminense encara o Corinthians, em São Paulo. Pelo Brasileiro, o time carioca repete o adversário no próximo domingo, novamente no Itaquerão, enquanto os gaúchos recebem a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 FLUMINENSE

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Kannermann, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro (Henrique Almeida) e Douglas (Batista); Pedro Rocha (Guilherme) e Luan. Técnico: James Freitas.

FLUMINENSE - Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior (Richarlison), Wellington (Edson) e Henrique Dourado (Marquinho). Técnico: Levir Culpi.

GOL - Gustavo Scarpa, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Maicon, Edilson, Pedro Geromel e Kannermann (Grêmio); Henrique Dourado, Wellington Silva e Pierre (Fluminense).

PÚBLICO - 12.136 pagantes (13.879 total).

RENDA - R$ 383.424,00

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).