Fluminense vence Athletico-PR com gols de Cano e se afasta do Z-4 no Brasileirão

Com dois gols do artilheiro Germán Cano, o Fluminense venceu o Athletico-PR na noite deste sábado, por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Felipe descontou para o time paranaense nos acréscimos do segundo tempo.

Esta foi apenas a segunda vitória do Fluminense, que assumiu a 11ª posição, com oito pontos ganhos. Além disso, o time de Fernando Diniz encerrou sequência de três jogos sem vitória, sendo duas derrotas e um empate.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Fluminense e Athletico Paranaense

Já o Athletico-PR ficou com os mesmos seis pontos e é o 14º - dois pontos a mais que o Ceará, primeiro time na zona de rebaixamento. A partida marcou a estreia de Luiz Felipe Scolari no comando do time no Brasileirão, já que ele estreou na última semana no jogo contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil.

O Fluminense começou a partida pressionando o Athletico-PR e conseguiu abrir o placar logo aos sete minutos, quando Wellington fez bom lançamento para Germán Cano, o argentino passou pela marcação e finalizou cruzado com a perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro Bento.

Atrás no placar, os paranaenses demoraram para encaixar a marcação em campo e viram Pablo perder chance incrível. Aos 21 minutos, Abner cruzou rasteiro pelo lado esquerdo e o atacante, embaixo da trave, finalizou por cima do travessão, comprovando que a sua fase não é nada boa.

O Athletico-PR não fez por merecer o empate, mas pelo menos freou as investidas do Fluminense, o que tornou o confronto bastante truncado até o intervalo.

No segundo tempo o Fluminense manteve a postura cautelosa para administrar o resultado, mas seguiu criando chances de gol. Aos 21, Willian Bigode tocou para Arias, que finalizou na trave do goleiro Bento. Em seguida o árbitro anulou a jogada por impedimento do meia.

O Athletico-PR seguiu com dificuldades e sem poder de reação, facilitando a vida do Fluminense, que ainda ampliou o placar. Aos 32 minutos, Willian Bigode ajeitou de cabeça, Germán Cano dominou com o peito e emendou chute no ângulo esquerdo, num golaço.

Quando a partida caminhava para o final, aos 45, Matheus Felipe aproveitou sobra na dentro da área e finalizou de chapa, descontando para o Athletico-PR.

Pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo no domingo, dia 22, para visitar o Fortaleza, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, o Athletico-PR receberá o Avaí, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Antes disso, porém, o Fluminense jogará na quinta-feira, quando enfrentará o Unión-ARG, às 19h15, na Argentina, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 ATHLETICO-PR

FLUMINENSE - Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz (Luccas Claro) e Pineida; Wellington, André, Martinelli (Arias) e Nathan (Willian); Luiz Henrique e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinicius; Hugo Moura, Erick (Marlos) e Matheus Fernandes (Pablo Siles); Canobbio (Vitor Roque), Vitinho (Cuello) e Pablo (Pedro Rocha). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Germán Cano, aos 7 minutos do primeiro tempo. Germán Cano, aos 32; e Matheus Felipe, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÃO AMARELO - Yago Felipe, Arias e Willian (Fluminense); Pablo Siles e Cuello (Athletico-PR).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).