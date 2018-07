Fluminense vence Avaí, encerra jejum e deixa zona de rebaixamento

O Fluminense voltou a vencer após seis rodadas e respirou na classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem brilhar, o time carioca fez o suficiente para bater o Avaí por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, no Rio. Henrique Dourado marcou o único gol da partida, válida pela 28.ª rodada, e chegou a 15, na artilharia da competição.

Com este resultado, o Fluminense encerra uma sequência de seis jogos sem vitórias, com dois empates e quatro derrotas. De quebra, chegou aos 35 pontos, em posição intermediária, deixando assim a zona de rebaixamento.

Os catarinenses, em compensação, continuam em situação complicada. Agora, somam cinco rodadas sem vitórias, com dois empates e três derrotas. Estes números mantêm o time na zona de degola, com 30 pontos.

O time carioca impôs seu jogo desde os primeiros minutos e conseguiu abrir o placar ainda no início. Aos 13 minutos, após lateral na área, o meia Sornoza carimbou o travessão. No rebote, o meia Marcos Júnior finalizou em cima da zaga e a sobra ficou com o atacante Henrique Dourado. O centroavante pegou um voleio desajeitado, mas mandou no canto direito do goleiro Douglas Friedrich.

Depois do gol, o time mandante relaxou e diminuiu a intensidade ofensiva. Mesmo assim, continuou melhor em campo, sobretudo, por vencer o duelo no meio-campo com destaques para Sornoza e Wendel. O Avaí encontrou enormes dificuldades para sair tocando a bola e ficou atrás.

O time catarinense passou todo o primeiro tempo praticamente sem ameaçar a meta do goleiro Diego Cavalieri. O carioca, por sua vez, teve mais uma chance de marcar aos 41 minutos. Wendel arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Fagner Alemão e encobriu o goleiro. Para sorte dele, saiu por cima do travessão.

A segunda etapa começou com um lance polêmico. Logo no primeiro minuto, o lateral Leandro Silva balançou as redes para os visitantes. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza chegou a apontar o centro do campo, mas o auxiliar não correu para o meio. Os jogadores catarinenses comemoraram o lance, mas o gol acabou anulado porque o auxiliar viu empurrão de Fagner Alemão em cima do goleiro Diego Cavalieri. A anulação gerou muita revolta dos visitantes.

Depois do susto no início, o time carioca voltou a dominar a partida e poderia ter ampliado. Os donos da casa chegaram a balançar as redes aos 33 minutos com o atacante Matheus Alessandro, mas o lance foi anulado. O juiz marcou falta do jogador em Fagner Alemão.

Na próxima quarta-feira, às 21h45, o Fluminense recebe o São Paulo, no Maracanã, no Rio. Enquanto isso, o Avaí enfrentará o Botafogo, nos mesmos dia e horário, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 AVAÍ

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato (Mateus Norton), Gum (Nogueira), Reginaldo e Marlon; Richard, Wendel, Sornoza, Gustavo Scarpa e Marcos Júnior (Matheus Alessandro); Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

AVAÍ - Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Wellington Simião (Marquinhos), Lucas Otávio (Maurinho), Juan (Romulo) e Pedro Castro; Joel e Luan Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Henrique Dourado, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Henrique Dourado, Wendel (Fluminense); Fagner Alemão, Joel (Avaí).

RENDA - R$ 221.560,00

PÚBLICO - 16.062 pagantes (18.006 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).