Fluminense passa pelo Boavista e entra no G4 do Campeonato Carioca Em um jogo no qual marcou dois gols já nos primeiros 12 minutos, o Fluminense fez o dever de casa e venceu o Boavista por 3 a 0, neste domingo, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ), pela terceira rodada da Taça Guanabara. Desde a saída do técnico Eduardo Baptista, o time tricolor não perde. São sete jogos de invencibilidade, com a entrada no grupo de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca.