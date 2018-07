Fluminense vence e enfrentará Volta Redonda na semifinal da Taça Rio

RIO - Os reservas do Fluminense, reforçados de Rafael Sóbis e Rhayner, cumpriram o que deles se esperava: uma vitória tranquila sobre o Bangu por 2 a 0, neste domingo, em São Januário. Sobre o restante eles não tinham controle, mas contaram com uma ajuda do Boavista, que derrotou o Resende por 3 a 2, que fez com que o time das Laranjeiras evitasse um confronto com o Botafogo nas semifinais da Taça Rio.

A combinação de resultados deixou o Fluminense em primeiro no Grupo B, marcando um encontro com o Volta Redonda, com a vantagem do empate para avançar à final do returno, no fim de semana. Com a derrota, o Resende arrumou a encrenca de encarar o Botafogo, melhor time do Campeonato Carioca, quando poderia pegar justamente o Fluminense.

"Que bom que o outro resultado nos favoreceu. Nosso maior medo era o Resende perder e nós não vencermos aqui. Mas conseguimos o objetivo", comentou o atacante Rafael Sóbis, que selou o placar final com um gol aos 47 minutos do segundo tempo.

O técnico Abel Braga espera agora recuperar pelo menos alguns dos jogadores lesionados para a definição da vaga na final da Taça Rio. Fred, Deco, Thiago Neves, Marcos Júnior são alguns dos afastados. Com uma semana livre de jogos, o treinador pode planejar o que é melhor para o confronto com o Volta Redonda e para o jogo contra o Emelec, dia 2, pela Copa Libertadores.

A partida se tornou fácil com um gol cedo de Rhayner. Ele interceptou chute errado de Wallace e marcou com tranquilidade, aos cinco minutos de bola rolando. A vantagem se tornou acomodação e Abel passou boa parte da primeira etapa cobrando dedicação e concentração de seus comandados.

"Começamos bem, mas diminuímos muito o ritmo. Precisamos voltar mais atentos para o segundo tempo", disse o meia Felipe no intervalo.

A preguiça não sumiu totalmente, mas a equipe tricolor jogou com mais seriedade e poderia ter ampliado se o chute de Sóbis não acertasse a trave, aos 19. A única chance que o Bangu teve para empatar veio 10 minutos depois, quando Mayaro chutou forte, Wellington Júnior pegou o rebote e a bola explodiu no rosto de Ricardo Berna, que não viu o que aconteceu.

Com o Boavista vencendo o Resende àquela altura, o primeiro lugar do Grupo B já estava assegurado quando Sóbis recebeu de Biro Biro e chutou com força, evitando que o toque de Getúlio Vargas pudesse impedir seu gol.

FLUMINENSE 2 X 0 BANGU

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Wallace, Anderson, Digão e Monzón; Fábio Braga, Diguinho e Felipe (Biro Biro); Rhayner (Eduardo), Samuel (Fernando) e Rafael Sóbis. Técnico - Abel Braga.

BANGU - Getúlio Vargas; Celsinho (Bernardo), Raphael Azevedo, Thiago Eleutério e Bruno Santos; Ives (André Barreto), Araruama, Mayaro e Eudes (Wellington Júnior); Sérgio Júnior e Gilmar. Técnico - Alfredo Sampaio.

GOLS - Rhayner, aos 5 minutos do primeiro tempo. Rafael Sóbis, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols.

CARTÃO AMARELO - Wallace (Fluminense). Raphael Azevedo, Mayaro (Bangu).

RENDA - R$14.065,00.

PÚBLICO - 1.883 presentes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.