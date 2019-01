Fluminense vence e garante classificação antecipada na Copa SP

O Fluminense garantiu nesta segunda-feira a classificação antecipada à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Sete de Dourados, em duelo pela segunda rodada da primeira fase, disputado em Osasco.

Apesar da vitória, não foi um jogo fácil para o time carioca. O primeiro gol do jogo foi marcado por Juca, contra, aos 49 minutos do primeiro tempo, e o segundo saiu dos pés de Samuel, aos 16 minutos da etapa final.

Com o resultado, o time carioca está na liderança do Grupo 23, empatado em seis pontos com o Audax, mas com vantagem no saldo de gols - 9 a 5. A primeira posição vai ser decidida na próxima quinta-feira, quando os times vão se enfrentar.

Até o momento, 20 clubes já estão classificados para a segunda fase. São eles: Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional-SP, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária, Audax e Fluminense.