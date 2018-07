Fluminense vence em Cariacica e freia reação do América-MG no Brasileirão

Depois de esboçar reação com dois empates e uma vitória consecutivos, o América-MG, lanterna no Campeonato Brasileiro, voltou a perder neste domingo, na primeira partida do returno da competição. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Fluminense, que mandou o jogo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O gol foi de Henrique Dourado.

O time mineiro, que antes da sequência de dois empates e uma vitória amargou sete derrotas uma atrás da outra, segue com 13 pontos, na última posição da tabela. O Fluminense, com o resultado, vai a 28 pontos e está agora a 11.ª colocação. No primeiro turno, a equipe carioca bateu o América-MG em Belo Horizonte por 1 a 0.

O Fluminense manteve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo neste domingo, mas sem conseguir finalizar. Quando a bola chegava à área americana, sobretudo em jogadas aéreas, a defesa do time mineiro aliviava. Aos 20 minutos, Wellington Silva avançou pela direita, levantou na área mas Henrique Dourado não conseguiu concluir. A zaga americana mandou para a linha de fundo.

Aos 27 minutos, João Ricardo defendeu chute de Henrique Dourado, depois de cruzamento da direita. Aos 38, no primeiro lance de ameaça real americana ao gol do Fluminense, Diego Cavalieri defendeu chute de Jonas.

O Fluminense abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Henrique Dourado bateu firme, com estilo, depois de cruzamento da esquerda. Aos 12 minutos, Sueliton derrubou Henrique Dourado próximo à área. Marcos Júnior cobrou e jogou na barreira.

Henrique Dourado perdeu gol cara a cara com João Ricardo, chutando para fora aos 29 minutos. Mas, sem muita criatividade, se aproveitou somente de uma oportunidade para garantir três pontos em um jogo fraco.

Na próxima rodada, o América-MG joga contra a Chapecoense no Independência. A partida será na sexta-feira, às 21h30. O Fluminense vai ao Recife no domingo que vem, enfrentar o Santa Cruz às 16h.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 0 AMÉRICA-MG

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Renato Chaves e William Matheus; Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa (Danilinho); Wellington, Marcos Júnior (Marquinho) e Henrique Dourado (Samuel). Técnico: Levir Culpi.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Jonas, Sueliton, Alison e Danilo; Claudinei (Danilo Dias), Juninho, Pablo e Osman; Matheusinho (Sávio) e Michael (Diego Lopes). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Henrique Dourado, a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - João Ricardo, Marcos Júnior, Juninho, Sueliton, Danilo, Jonas, Cícero.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Kleber Andrade, em Cariacica (ES).