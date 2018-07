Fluminense vence Inter nos pênaltis e está na final da Copa Sul-Minas-Rio

O Fluminense está na final da Copa Sul-Minas-Rio. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis, com a classificação dos cariocas sobre o Internacional, por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O resultado coloca o time na inédita final da recém-criada da competição, que será disputada no dia 7 de abril contra o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense em confronto que também acontece nesta quarta à noite.

No tempo normal, apesar de não ter vencido, o Fluminense foi bem superior. Com uma postura bem ofensiva, o time não sentiu a ausência de Fred, lesionado, e Diego Souza, que rescindiu contrato, e quase marcou já no início, com Cícero, após boa jogada de Jonathan. Aos 23 minutos, Osvaldo recebeu bom passe de Gustavo Scarpa, mas parou em Muriel.

O Inter havia dado apenas um chute, aos 18, em fraca tentativa de Eduardo Sasha. Mesmo assim, o time colorado foi quem largou na frente, em falha de Gum e chute de Vitinho, aos 24. Mas a vantagem durou pouco. Já aos 29, Gerson lançou Osvaldo, que chutou fraco e viu Muriel falhar: 1 a 1.

A falta de ação do Inter fez com que Argel fizesse a primeira substituição logo aos 33 minutos, com a entrada de Marquinhos. Até o encerramento da etapa inicial, a mudança segurou o adversário. Mas, no segundo tempo, o problema se repetiu. Aos 13, Marcos Junior, após cruzamento de Jonathan, chutou e Muriel fez excelente defesa.

Aos 14, a defesa não suportou. Muriel saiu para dividir com Marcos Junior e a bola sobrou para Osvaldo apenas completar para o gol e virar o placar: 2 a 1. Com um pé na final, o Fluminense se fechou na defesa e apostou no contra-ataque. O jogo esfriou e a classificação carioca parecia definida. Mas, em falha de Cavalieri que rebateu a bola para o meio da área após finalização cruzada, Vitinho aproveitou e empatou o jogo.

Nos pênaltis, o Internacional teve fraco desempenho. Apenas Eduardo Sasha e Marquinhos marcaram, enquanto Anderson, Jackson e Vitinho erraram. Pelo Fluminense, Gustavo Scarpa, Cícero e Marcos Junior converteram, com apenas Felipe Amorim desperdiçando a sua cobrança.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 (3) x 2 (2) INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero e Gérson (Felipe Amorim); Gustavo Scarpa, Osvaldo (Douglas) e Magno Alves (Marcos Junior). Técnico: Levir Culpi

INTERNACIONAL - Muriel; William, Jackson, Ernando e Artur (Raphinha); Silva (Marquinhos), Fabinho, Anderson e Alex (Andrigo); Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Argel.

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci.

GOLS - Vitinho, aos 24, e Osvaldo, aos 29 minutos do primeiro tempo; Osvaldo, aos 14, e Vitinho, aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson (Internacional); Wellington Silva (Fluminense).

PÚBLICO - 6.474 pagantes.

RENDA - R$ 360.470,00.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).