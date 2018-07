Fluminense vence jogo-treino e ganha elogios de Abel

O desempenho na atividade agradou o técnico Abel Braga, que não poupou elogios. "Para nós não foi um jogo, foi um treino. Foi excepcional. Gostei tanto do primeiro tempo quanto do segundo", comentou o treinador, satisfeito com as atuações individuais de Rayner e Wellington, dois dos reforços do time para 2013. "O jogo mostrou que nós acertamos nas duas contratações. O Rayner e o Wellington foram muito bem e vão nos ajudar bastante".

Abel confirmou que começará o Estadual com a equipe reserva, que disputou o primeiro tempo do jogo-treino deste domingo. "A primeira equipe é a que vai estrear no Campeonato Carioca. Para um primeiro treinamento eu não poderia ficar mais satisfeito", elogiou.

O treinador, que tem a Copa Libertadores como prioridade no primeiro semestre, iniciou a com Ricardo Berna; Wellington Silva, Elivelton, Anderson e Eduardo; Valência, Fábio Braga, Rafinha e Rayner; Michael e Samuel. O volante Rafinha e o meia Eduardo foram promovidos da base.

Após o intervalo, Abel mandou a campo os seus titulares, campeões do Brasileirão de 2012: Diego Cavalieri; Bruno, Digão, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho e Jean; Rafael Sobis, Welington Nem e Fred.