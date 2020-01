Fluminense vence mais uma e garante vaga antecipada à segunda fase da Copinha

O Fluminense conquistou neste domingo o segundo triunfo na edição de 2020 Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca venceu o Vilhenense-RO, por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Grupo 15, e garantiu vaga antecipada à segunda fase da competição.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos conquistados - time já havia goleado o Socorro-SE, por 5 a 0, na primeira rodada. Já o Vilhenense segue sem vencer e aparece sem pontuar na chave - estreou com derrota para o Ituano, por 1 a 0.

O primeiro gol da partida saiu aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Jefferson cobrou escanteio e o zagueiro Luan Freitas, de voleio, mandou para o fundo das redes. Na etapa final, aos 38, Jhon Kennedy mostrou oportunismo e deu números finais ao confronto.

Outro jogo

Quem perdeu a chance de garantir classificação antecipada foi o Confiança-SE, que perdeu para o Sertãozinho-SP, de virada, por 2 a 1, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. O time paulista assumiu a liderança do Grupo 18, agora com quatro pontos. Enquanto o Confiança permaneceu com os três pontos somados na primeira fase.

Confira os jogos deste domingo: