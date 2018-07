Fluminense vence Náutico e encerra jejum no Brasileirão

SÃO LOURENÇO DA MATA - Na estreia de seu terceiro técnico nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Náutico sofreu, neste sábado, a nona derrota na competição. Com o resultado de 1 a 0 a favor do Fluminense, atual campeão nacional, a equipe pernambucana segue na lanterna, com oito pontos.

Já os cariocas, que voltaram a vencer nesta 15.ª rodada do campeonato depois de um jejum de quatro jogos, chegaram aos 17 pontos. As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo (25). O Náutico enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova. Já o Fluminense encara o São Paulo, no Morumbi.

Na etapa inicial, equipe pernambucana demonstrou disposição. Aos poucos, o Náutico foi encaixando a marcação e passou a anular as principais jogadas dos cariocas. O goleiro Ricardo Berna praticamente não trabalhou mais efetivamente nos primeiros 45 minutos. A melhor chance dos alvirrubros aconteceu aos 43 minutos, quando Eltinho recebeu na esquerda e bateu cruzado. A bola desviou em Carlinhos e por pouco não entrou.

Quando estava com a posse de bola, o time visitante tentava explorar a qualidade no toque de bola. A lentidão em alguns momentos e a boa defesa alvirrubra, todavia, não deixaram o Fluminense avançar e abrir o placar.

No segundo tempo, o Náutico manteve-se no ataque. Com menos de um minuto de jogo, Rogério mandou uma bomba, mas a bola por pouco levou perigo ao gol do Fluminense. Três minutos depois, novamente Rogério fez boa jogada, soltou uma pancada e Diego Cavalieri fez ótima defesa.

Aos 20 minutos, Tiago Real cruzou na área, Maikon Leite dominou com estilo e finalizou na trave. Apesar da pressão alvirrubra, foi o Fluminense que marcou, aos 25 minutos. Samuel fez boa jogada dentro área e bateu no alto, sem defesa para Ricardo Berna. Os donos da casa continuaram tentando, mas sem sucesso, e amargaram mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 x 1 FLUMINENSE

NÁUTICO - Ricardo Berna; Auremir, João Filipe, Jean Rolt e Eltinho; Elicarlos (Rodrigo Souto), Derley, Martinez e Tiago Real; Maikon Leite (Oliveira) e Rogério (Hugo). Técnico: Jorginho.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Igor Julião, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Diguinho, Jean (Wagner), William; Kennedy (Felipe), Fred e Rafael Sóbis (Samuel). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Samuel, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Martinez (Náutico); Diguinho e William (Fluminense).

ÁRBITRO - Paulo César de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA - R$ 391.275,00.

PÚBLICO - 16.022 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).