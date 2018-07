Fluminense vence o Brasileirão Sub-20 e confirma força na base

Os jovens talentos revelados pelo Fluminense estão mesmo em alta. O time que vendeu Gerson para a Roma e Kenedy para o Chelsea consagrou o bom trabalho que vem fazendo no CT de Xerém e conquistou, nesta quarta-feira, o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao bater o Vitória, por 3 a 0, em pleno Barradão.

A taça veio com um elenco desfalcado dos bons nomes que já estão no grupo profissional do Fluminense, como o zagueiro Marlon, o atacante Robert e os meia Kenedy (já no Chelsea) e Gerson (vai para a Roma no fim do ano).

A equipe carioca chegou ao segundo jogo da decisão, nesta quarta-feira, em Salvador, em desvantagem. Afinal, empatou em 1 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. O empate sem gols era do Vitória e por isso o Flu foi para o ataque no Barradão. O primeiro gol saiu aos 7 do segundo tempo, com Daniel.

Os baianos tiveram que sair para o jogo e o Flu fez o segundo, com Pedro, aos 15. No último lance, Marquinhos cruzou para Patric fechar o placar. Matheus Pato, também do Flu, que já passou pela base do Benfica, marcou seis gols no torneio e terminou como artilheiro do Brasileirão Sub-20, seguido por Douglas, outro tricolor, que fez cinco.

Para chegar ao título, o Fluminense teve campanha perfeita no Grupo A na primeira fase, vencendo Ponte Preta, Internacional, São Paulo e Atlético-PR. Na segunda fase, venceu cinco vezes e empatou só uma numa chave que tinha Palmeiras, Flamengo e Vasco. Assim, fechou a competição invicto.