Fluminense vence o Flamengo no Maracanã vazio

Em busca de afirmação no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense sabiam que vencer o clássico desta quarta-feira daria moral e um gás a mais para retomar a confiança da torcida. E a equipe tricolor levou a melhor: derrotou o rival por 2 a 1, num Maracanã às moscas - apenas 14.496 pessoas compraram ingresso.

Com o resultado, o Fluminense possui agora 6 pontos, um a mais que o Flamengo. A meta tricolor é alcançar a parte de cima da tabela até a paralisação do campeonato para a Copa do Mundo, em junho. Já a maior preocupação no clube rubro-negro é evitar a saída de vários titulares - o atacante Adriano avisou que vai deixar a Gávea e deve acertar com a Roma, da Itália.

Horas antes de a bola rolar, o técnico Muricy Ramalho recebeu uma

notícia que classificou como animadora. O atacante Fred foi liberado pelos médicos do clube - ele se queixava de dores na coxa direita - para encarar o Flamengo, o que deixou o elenco eufórico e confiante em uma boa exibição nesta quarta à noite.

O Fluminense começou o clássico com força total. Partiu para o ataque, desperdiçou duas chances com Fred, nitidamente fora de forma, e, de tanto insistir, foi recompensado. Após belo passe do meia Conca, o atacante Rodriguinho, ex-Santo André, fez seu primeiro gol com a camisa tricolor e correu em direção à torcida para festejar. Ainda na primeira etapa, ele fez outro, mas este não valeu. A arbitragem assinalou impedimento.

Com a desvantagem no placar, o Flamengo acordou e melhorou. Isso não quer dizer, no entanto, que jogou bem. Pelo contrário. O time sofreu para criar jogadas e chegou a ouvir a torcida pedindo "raça". Até o intervalo, teve duas chances para empatar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Rafael. Não é exagero dizer que o Fluminense praticamente liquidou a fatura no início do segundo tempo, ao fazer 2 a 0, num belo chute de Conca.

O time rubro-negro não teve força nem futebol para, ao menos, empatar o clássico. E tudo piorou quando o volante Fernando foi expulso ao dar um carrinho desleal no lateral-esquerdo Carlinhos.

Aos 45 minutos, o goleiro Bruno fez o gol de honra do time rubro-negro em bela cobrança de falta, mas já era tarde demais.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 1 Flamengo

Fluminense - Rafael; Mariano, Leandro Euzébio, Gum e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho e Conca; Rodriguinho (Alan) e Fred (André Lima). Técnico - Muricy Ramalho.

Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan;

Rômulo (Diego Maurício), Toró, Fernando e Camacho; Vinicius Pacheco (Ramon) e Vagner Love. Técnico - Rogério Lourenço.

Gols - Rodriguinho, aos 10 minutos do primeiro tempo; Conca, aos 10, e Bruno, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Cartões amarelos - Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Camacho, Gum, Toró e David.

Cartão vermelho - Fernando.

Renda - R$ 410.535,00.

Público - 14.496 pagantes.

Local - estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).