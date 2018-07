Fluminense vence Orlando City em amistoso de 7 gols

ORLANDO - O Fluminense encerrou a sua intertemporada nos Estados Unidos com vitória. Na noite de sábado, em amistoso disputado no Citrus Bowl, o time carioca derrotou o Orlando City por 4 a 3. Os gols da equipe foram marcados pelo zagueiro Gum e pelos atacantes Rhayner, Rafael Sobis e Samuel.

A partida marcou o retorno do meia Deco, que ficou afastado cumprindo uma suspensão preventiva por causa de resultado positivo em exame antidoping, e também do volante Valencia, após longo período fora do Fluminense por causa de uma lesão.

Os 11.127 espectadores que acompanharam o amistoso no Citrus Bowl viram o Orlando City abrir o placar aos 19 minutos, com Dwyer. O Fluminense, porém, conseguiu arrancar o empate antes do intervalo, aos 40 minutos, com Gum, que completou, de cabeça, cruzamento de Carlinhos.

Na etapa final, o Fluminense conseguiu a virada logo no segundo minuto, com Rhayner. E o time carioca chegou a abrir 4 a 1, com os gols marcados por Rafael Sobis e Samuel, aos 16 e aos 23 minutos, em chutes de fora da área.

Os técnicos, então, passaram a fazer muitas alterações e o Orlando City reagiu. A equipe da cada marcou duas vezes, com Mbengue e Jean Alexandre, aos 33 e aos 35 minutos, mas não conseguiu evitar o triunfo do Fluminense.

A equipe conquistou a vitória com a seguinte formação: Ricardo Berna; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho (Valencia), Fábio Braga (Elivelton) e Wagner (Deco); Rhayner (Biro Biro), Rafael Sóbis e Samuel (Felipe).

Antes do amistoso com o Orlando City, o time carioca havia disputado três jogos-treino nos Estados Unidos. A equipe goleou a equipe Sub-23 do Orlando City por 7 a 1, venceu o Fort Lauderdale Strickers por 3 a 1 e empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro, numa atividade que contou com a participação apenas dos reservas.

Neste domingo, o Fluminense inicia a viagem de volta ao Brasil com chegada prevista para a manhã de segunda-feira no Rio. O próximo compromisso oficial do time será no dia 7 de julho, quando vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.