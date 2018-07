Fluminense vence Santa Cruz fora de casa e se aproxima do G4

Sem surpresa, o Fluminense venceu o Santa Cruz por 1 a 0 neste domingo, no estádio do Arruda, em Recife, pela 21.ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time tricolor se aproximou do G4 ao somar 31 pontos, na oitava posição. Vale lembrar que o Fluminense tem um jogo a menos que os outros times da elite. Para o Santa Cruz, a derrota o manteve na 19.ª e penúltima colocação da tabela, com 19 pontos.

Desde o início, o Fluminense impôs a condição de favorito. Em um jogo com poucas virtudes técnicas, os cariocas foram mais eficientes e venceram. O meia Danilinho fez boa partida e parece se firmar no meio de campo. Limitado, o elenco do clube pernambucano não conseguiu se armar para levar perigo ao gol adversário e acumulou sua sexta partida seguida sem vitória.

As equipes voltam a campo no próximo domingo para mais uma rodada do Brasileirão. O Santa Cruz visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, às 11h, e o Fluminense enfrenta o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

JOGO

Durante boa parte do primeiro tempo, as equipes disputaram por espaços e a partida ficou equilibrada. O Fluminense tinha dificuldades em conseguir se infiltrar na defesa adversária e as jogadas não aconteceram. Aos 29, Gustavo Scarpa cobrou escanteio, o goleiro não saiu e a bola sobrou para Henrique Dourado, livre na área, abrir o placar.

O Santa Cruz tentou reagir à desvantagem, mas não conseguiu se articular para levar perigo ao gol de Diego Cavalieri. A esperança vinha de bolas paradas. Aos 41, após cobrança de escanteio, Uillian Correia cabeceou no meio da área e Gum conseguiu cortar antes que os jogadores do clube tricolor pudessem finalizar.

Na volta do intervalo, o clube do Recife pressionou para reverter o placar e chegou com perigo em duas finalizações de João Paulo e Arthur. Aos 15, Gustavo Scarpa recebeu de calcanhar de Danilinho, em contragolpe, tentou encobrir o goleiro Tiago Cardoso mas chutou muito mal e desperdiçou uma grande oportunidade.

As equipes seguiram duelando sem grandes lances. O Santa Cruz encontrou muitas dificuldades para finalizar. Aos 35, Lelê recebeu pela direita e chutou rasteiro passando perto da trave do adversário. Com poucas oportunidades para ameaçar o tricolor, o time anfitrião deixou o campo sob vaias de seus mais de 8.000 torcedores.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 1 X 0 FLUMINENSE

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais, Tiago Costa (Allan); Derley (Lelê), Uilian Correia, João Paulo, Pisano; Keno e Grafite (Arthur). Técnico: Doriva.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva (Igor Julião), Gum, Henrique, William Matheus; Douglas, Edson (Pierre), Gustavo Scarpa; Danilinho, Wellington e Henrique Dourado (Samuel). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Henrique Dourado, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Julião, Edson (Fluminense).

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP)

PÚBLICO - 8.279 presentes.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).