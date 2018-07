Fluminense vence Santos e sobe para terceiro no Brasileirão

Raphael Ramos, O Estado de S. Paulo 20 Julho 2014 | 20h40

Com a derrota deste domingo, o Santos perdeu uma invencibilidade de cinco jogos e viu interrompida uma série de três vitórias. O time caiu para a nona posição, com 17 pontos, enquanto o Fluminense é o terceiro colocado, com 19.

O jogo até que foi acelerado, com muita correria, mas teve raras boas jogadas e pouco futebol. As duas equipes erraram muitos passes e, assim, desperdiçaram lances que poderiam se transformar em gol.

Tanto Santos como Fluminense tiveram muita dificuldade para criar as jogadas no meio de campo. Para os dois times, durante boa parte da partida, o melhor caminho para tentar chegar ao ataque era somente na base dos chutões dos defensores para os atacantes. Apesar do empenho demonstrado pelos jogadores das duas equipes, a partida não fluía e foi tecnicamente fraca.

Nem quando a defesa do Fluminense dava espaço o Santos sabia aproveitar. Os laterais, por exemplo, apoiavam pouco. O time não usava as beiradas do campo e insistia nas jogadas pelo meio, que estava congestionado. Os santistas pareciam não saber o que fazer com a bola na hora de atacar. O Santos insistia em alçar a bola à área. Sem variação de jogadas, os santistas facilitavam a vida dos defensores do Fluminense, que se limitavam a afastar o perigo.

A única chance criada pela equipe no primeiro tempo foi um lançamento longo para Rildo, que o goleiro Diego Cavalieri, meio sem jeito, cortou fora da área. Craque faz a diferença. Somente no segundo tempo, depois que o Santos avançou a marcação e conseguiu manter a posse de bola no campo de ataque é que o time começou a oferecer algum risco.

Mas a equipe santista acabou sendo pega de surpresa por um golaço de Conca. Aos 16 minutos, o argentino pegou a bola no alto e acertou um belo chute, sem chances para Aranha – a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Em desvantagem, o Santos passou a atacar mais, porém o time trocava passes de um lado para o outro e no final da jogada a conclusão era sempre a mesma: cruzamento para a área.

A equipe não tinha padrão tático. O único destaque do Santos era Lucas Lima, que arriscava algumas jogadas individuais e partia para cima dos seus marcadores. O problema é que os atacantes não jogavam na mesma rotação do meia e concluíram mal as jogadas.

Aos 29 minutos, o Santos teve a chance de empatar. Após cabeçada de Jorge Eduardo, a bola passou por Diego Cavalieri, mas o zagueiro Henrique tirou em cima da linha e salvou o Fluminense. A melhor oportunidade da equipe, no entanto, veio já no finzinho da partida, aos 44 minutos, quando Arouca, de frente para o gol, chutou pela linha de fundo. Acabavam ali as esperanças de o Santos conseguir pelo menos um ponto em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 SANTOS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique e Chiquinho; Jean, Cícero, Wagner (Valencia) e Conca; Rafael Sóbis (Kennedy) e Walter (Samuel). Técnico: Cristóvão Borges.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio (Jorge Eduardo), Gabriel (Stéfano Yuri) e Rildo (Diego Cardoso). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOL - Conca, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cícero e Henrique (Fluminense); David Braz (Santos).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

PÚBLICO - 3.750 pagantes (4.789 presentes)

RENDA - R$ 52.480.

LOCAL - Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).