Fluminense vira, goleia o Atlético-GO e encosta no G-4 O Fluminense goleou o Atlético-GO por 4 a 1, neste domingo à noite, de virada, no Serra Dourada, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca passou a somar 12 pontos, foi ao quinto lugar e encostou no G-4 da tabela. Já a equipe goiana, com dois pontos, amarga a lanterna.