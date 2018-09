Fluminense visita o Atlético-PR e busca embalar no Brasileirão

Em uma posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta iniciar uma arrancada para competir por um lugar no G-6 e disputar a próxima edição da Copa Libertadores. Neste domingo, às 16 horas, contra o Atlético Paranaense, o time do técnico Marcelo Oliveira vai jogar fora de casa e tentar a segunda vitória seguida na competição.

Apesar de vir de triunfo no clássico contra o Botafogo, no último domingo, o Fluminense ganhou apenas dois jogos dos últimos cinco disputados. Por outro lado, sofreu só uma derrota nessa sequência, prova da irregularidade da equipe na competição.

"Temos lamentado algumas situações em que deixamos escapar pontos importantes", afirmou Marcelo Oliveira. "Podemos dizer até que os adversários podem lamentar também, mas vejo que o Fluminense está pensando para frente, no próximo jogo. Criamos internamente uma meta para esses quatro jogos, com adversários diretos. Vamos olhar para frente, para cumprir essa meta", pregou o treinador.

Uma das dificuldades recentes da equipe é conviver com a ausência de Pedro. O centroavante da seleção brasileira, que se recupera de estiramento nos ligamentos do joelho, vem sendo substituído por Kayke, que ainda não marcou um gol com a camisa do Fluminense, em quatro partidas disputadas.

Sornoza volta de participação na seleção do Equador, embora o técnico não tenha garantido a escalação do meia contra o Atlético-PR - a outra opção é Luciano. Nas laterais, o machucado Gilberto e o suspenso Ayrton Lucas serão substituídos por Léo, na direita, e Marlon, na esquerda.