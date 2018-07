Fluminense vive dilema: poupar ou não poupar titulares Depois de um dia de folga, o time do Fluminense voltou a treinar nesta terça-feira, nas Laranjeiras, com dois compromissos em mente: o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, domingo, e o Argentinos Juniors, na quarta-feira da semana que vem, pela Libertadores. Dada a proximidade dos confrontos, o técnico Enderson Moreira tem uma importante decisão a tomar: poupar ou não titulares na partida do estadual.