Fluminense volta a encarar Corinthians após polêmica eliminação na Copa do Brasil

Após jogo polêmico e desabafo do presidente Peter Siemsen contra a arbitragem e a CBF, o Fluminense volta a encontrar o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Na última quarta-feira, os dois times se enfrentaram com vitória paulista por 1 a 0 e classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Desta vez o confronto é pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tabela de classificação, apenas um ponto separa os dois times, com o Fluminense com 40, em sexto, uma posição atrás. A dupla briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

Na última quarta-feira, o Fluminense se queixou de dois pênaltis em partida que causou a eliminação tricolor do torneio nacional. Peter Siemsen fez um alerta sobre o árbitro gaúcho Anderson Daronco, mas foi rebatido pelo lateral-direito Igor Julião, que atuará no lugar de Wellington Silva, suspenso.

"Pode até ser ignorância, mas eu não sei quem são os árbitros. Se me mostrar, não sei quem é e não acredito nessa conspiração que torcedor e imprensa criam. Posso ser ingênuo, mas prefiro me manter à parte", respondeu o jogador, que chegou a tratar o assunto como "meio sensacionalista".

Diferente do lateral-direito, o técnico Levir Culpi também fez críticas à arbitragem brasileira e aumentou a pressão em cima de Anderson Daronco. Ainda sem Diego Cavalieri, que se recupera de lesão, o treinador mantém Júlio César no gol. No meio de campo, a marcação reforçada com Pierre e Douglas deve ser mantida, com Marcos Júnior e Wellington no ataque.

Apesar da eliminação para o Corinthians, o Fluminense vive momento de ascensão no Brasileirão. Na última rodada, venceu o Grêmio, em Porto Alegre, e encostou na briga pela vaga na Copa Libertadores.