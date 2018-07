Fluminense volta a jogar bem e goleia o Americano pelo Campeonato Carioca

RIO - Em situação delicada na Copa Libertadores da América, o Fluminense precisava vencer neste domingo o Americano para não complicar a sua vida em outra competição: a Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). O atacante Fred chegou a dizer que o "bicho iria pegar" se a equipe continuasse fracassando. Mas o clube tricolor aliviou a crise ao golear o adversário por 5 a 1, em Macaé.

Com o resultado, o Fluminense foi para a ponta da tabela do Grupo B, com 14 pontos, mesmo número que o Olaria - o clube tricolor se sai melhor no saldo de gols. Agora, o time das Laranjeiras depende apenas de si mesmo para passar às semifinais da competição: basta vencer o Nova Iguaçu, no próximo domingo, no Engenhão, que estará classificado.

No mês passado, o técnico Muricy Ramalho deixou o cargo reclamando da falta de estrutura, houve troca no comando do Departamento de Futebol e, até agora em 2011, os resultados estão aquém do se espera do atual campeão brasileiro. Além disso, há rumores de desgaste na relação da Unimed, patrocinadora do clube, com a nova diretoria tricolor, o que gera indefinição sobre o futuro do time.

Se já não é dos melhores, o clima nas Laranjeiras poderia piorar se a equipe perdesse para o Americano, pois ficaria em situação delicada na Taça Rio, dependendo de outros resultados para avançar de fase. Mas o Fluminense reencontrou o bom futebol neste domingo e venceu com tranquilidade.

Embora tenha sofrido 1 a 0 - gol de Gustavinho, aos 20 minutos -, o clube carioca não demorou muito tempo para virar o placar. Em cobrança de falta, o meia Conca empatou a partida e, dois minutos depois, o atacante Araújo deixou o Fluminense à frente. Antes do intervalo, o Americano reclamou de pênalti ignorado pela arbitragem.

Numa tarde inspirada, o Fluminense decidiu o confronto logo no início do segundo tempo, gols de Mariano e Araújo, e, nos minutos finais, ainda fez o quinto, com Marquinho, de cabeça. A torcida cantou que "o campeão voltou".

AMERICANO - 1 - Jefferson; Ayrton, Élson, Gustavo Breda e Carlos Alberto; Marciel (Guaçuí), Índio (Renan), Flávio Medina (Felipe) e Gustavinho; Eberson e Diego Neves. Treinador: Acácio.

FLUMINENSE - 5 - Ricardo Berna; Mariano, Gum, Edinho e Julio Cesar; Valencia, Diguinho, Deco (Marquinho) e Conca; Fred (Rafael Moura) e Araújo (Tartá). Técnico: Enderson Moreira.

Gols - Gustavinho, aos 20, Conca, aos 34, e Araújo, aos 36 minutos do primeiro tempo; Mariano, aos 5, Araújo, aos 10, e Marquinho, aos 42 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo - Índio (Americano); Gum e Deco (Fluminense). Cartão vermelho - Eberson (Americano). Árbitro - Leonardo Garcia Cavaleiro. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).