Fluminense volta aos treinos com presença de Fred e Kenedy Depois de dois dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira para iniciar a preparação para o jogo com a Ponte Preta, na próxima semana, em jogo que fechará a oitava rodada do Brasileirão. Para esse jogo, o técnico Enderson Moreira poderá contar com o retornos de Fred, recuperado de lesão, e Wagner, que volta de suspensão. Mas o treinador também poderá ter novos desfalques.