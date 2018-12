Fluminense x América-MG: onde assistir, escalações e horário do jogo decisivo

Fluminense e América-MG se enfrentam neste domingo, às 17h, no Maracanã, em uma partida decisiva para os dois times, que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A situação da equipe mineira é pior, mas os cariocas correrão um alto risco se perder a partida.

Fluminense x América-MG terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flu inicia a rodada com 42 pontos e a 14ª colocação. Na rodada passada, perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e no meio da semana foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Atlético-PR, resultado que causou a demissão do técnico Marcelo Oliveira.

Já o América-MG aparece com 40 pontos e a 17ª posição. Se vencer, a equipe mineira escapa da degola. O time ganhou uma sobrevida na competição ao derrotar o Bahia, domingo passado, por 1 a 0.

Escalações de Fluminense x América-MG

Fluminense: Júlio César; Léo (Paulo Ricardo), Digão, Gum e Ayrton Lucas; Richard, Jadson e Sornoza; Everaldo, Marcos Júnior e Luciano.

América-MG: João Ricardo; Aderlan, Paulão, Matheus Ferraz e Carlinhos; Zé Ricardo, Juninho, Marquinhos e Matheusinho; Luan (Ademir) e Rafael Moura.