Fluminense x Antofagasta: como assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

O Fluminense deixa de lado a disputa do Campeonato Carioca e enfrenta a equipe do Antofagasta, do Chile, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã e o confronto de volta está marcado para o dia 21 de março.

Onde assistir Fluminense x Antofagasta?

Fluminense x Antofagasta terá transmissão pelo canal online DAZN e acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes vivem momentos bem distintos na temporada. O Flu iniciou o segundo turno do Campeonato Carioca - Taça Rio - enquanto o time uruguaio fará apenas o terceiro jogo na temporada.

O Fluminense vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, após ficar com o vice-campeonato da Taça Guanabara. Depois do duelo com o Antofagasta, o Flu vai encarar o Resende, pelo Carioca, e em seguida, vai encarar o Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil.

Quanto ao Antofagasta, a equipe fez apenas dois jogos pelo Campeonato Chileno. Na estreia, derrotou o Audax Italiano por 3 a 0 e na última sexta-feira perdeu para o Unión Española por 2 a 1.