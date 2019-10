Fluminense x Athletico-PR: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Em ascensão no campeonato, o Fluminense recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Fluminense x Athletico-PR terá transmissão pelo site Globoesporte.com e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Flu entra na rodada na 14ª colocação, com 29 pontos, e mais um resultado positivo já faz com que o time se afaste ainda mais da zona de rebaixamento e comece a olhar o G-6 com maior proximidade. O técnico Marcão, efetivado no comando, aposta na recuperação de Paulo Henrique Ganso. Já o Athletico-PR aparece na 10ª colocação, com 35 pontos. Vale lembrar que o time paranaense já tem a vaga para a Libertadores do ano que vem assegurada, pois foi campeão da Copa do Brasil.

Últimos jogos do Fluminense (todos pelo Brasileirão)

12/10 Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

6/10 Botafogo 0 x 1 Fluminense

29/9 Fluminense 2 x 1 Grêmio

26/9 Fluminense 1 x 1 Santos

Últimos jogos do Athletico-PR (todos pelo Brasileirão)

13/10 Athletico-PR 0 x 2 Flamengo

10/10 Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 Bahia 1 x 2 Athletico-PR

29/9 Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense

26/9 Athletico-PR 4 x 1 Fortaleza