Fluminense x Atlético Nacional: onde assistir e horário do jogo

O Fluminense enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pelo confronto de ida.

TRANSMISSÃO DE FLUMINENSE X ATLÉTICO NACIONAL

Fluminense x Atlético Nacional terá transmissão ao vivo pelo site da DAZN. E o Estado fará tempo real da partida.

O atacante Pedro, que não está inscrito na Sul-Americana, se recupera de uma lesão na perna esquerda. Uma das apostas do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Atlético Nacional é o garoto Marcos Paulo, de apenas 18 anos, um dos destaques da goleada por 4 a 1 diante do Cruzeiro, no último sábado pelo Campeonato Brasileiro.

Em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense soma seis pontos. O próximo compromisso do time depois da partida diante do Atlético Nacional será no domingo, contra o Bahia, em Salvador.