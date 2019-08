Fluminense x Avaí: onde assistir, horário e escalações

Na luta para deixar a zona de rebaixamento, Fluminense e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Fluminense x Avaí terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e SporTV. Os canais vão passar o jogo em seus sites e aplicativos para celular. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE X SPORT

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Frazan (Digão) e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo (Pedro), Nenê e Yony González

Avaí: Vladimir; Léo, Marquinhos Silva, Eduardo Kunde e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner

O Fluminense vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, fato que o colocou na zona de rebaixamento. Após levar 2 a 1 do Atlético-MG em Minas Gerais, o tricolor carioca levou o 1 a 0 do CSA em casa, resultado que decretou a demissão de Fernando Diniz. Na última rodada, o Fluminense teve a partida com o Palmeiras reagendada e não entrou em campo. Mas na quinta, a equipe dirigida por Oswaldo de Oliveira empatou por 1 a 1 com o Corinthians e deu adeus a briga pelo título da Copa Sul-Americana.

O momento do Avaí no Brasileirão não poderia ser pior. A equipe ainda não conseguiu uma vitória após 16 rodadas. Nos últimos dois compromissos, o time comandado pelo técnico Alberto Valentim perdeu para a Chapecoense por 1 a 0 e depois empatou com o Corinthians por 1 a 1, na Ressacada.