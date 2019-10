Fluminense x Bahia: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Ameaçado de entrar na zona do rebaixamento, o Fluminense recebe o Bahia sábado, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do jogo.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

O Fluminense é o 15.º colocado do Brasileiro, com 26 pontos, e não tem conseguido emplacar uma boa sequência de bons resultados. Já o Bahia é o 8.º, com 38, e tenta se aproximar do bloco de times que disputam vaga na Libertadores de 2020.

Últimos jogos do Fluminense (todos pelo Brasileirão)

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

6/10 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

29/09 - Fluminense 2 x 1 Grêmio

26/09 - Fluminense 1 x 1 Santos

22/09 - Goiás 3 x 0 Fluminense

15/09 - Fluminense 1 x 0 Corinthians

Últimos jogos do Bahia (todos pelo Brasileirão):

9/10 - Bahia x 0 x 0 São Paulo

5/10 - Bahia 1 x 2 Athletico-PR

30/09 - Avaí 0 x 2 Bahia

25/09 - Bahia 2 x 0 Botafogo

21/09 - Corinthians 2 x 1 Bahia

15/09 - Bahia 1 x 1 Fortaleza