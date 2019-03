Fluminense x Botafogo: como assistir ao vivo ao clássico da Taça Rio

Fluminense e Botafogo fazem o clássico da rodada no Rio de Janeiro neste domingo, às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Taça Rio, a segunda divisão do Campeonato Carioca.

Transmissão de Fluminense x Botafogo

Fluminense x Botafogo terá transmissão pelo canal Premiere e minuto a minuto do Estado. O Flu lidera o Grupo B com dez pontos e se vencer deixa a classificação para a semifinal bem encaminhada. Já o Botafogo aparece na quarta posição do Grupo C, com quatro pontos.

A equipe comandada por Fernando Diniz vem de vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, na quinta-feira, e depois do Botafogo encara o Antofagasta, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Em seguida, tem pela frente mais um clássico, dessa vez contra o Flamengo.

O Botafogo venceu o Madureira por 2 a 1 na segunda-feira, dia 11, e após duelar com o Flu, enfrenta a Portuguesa e o Americano, ambos pelo estadual.