Fluminense x Botafogo: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Em busca da classificação para a semifinal da Taça Guanabara, Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, em uma partida válida pela quinta rodada da competição, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O clássico carioca terá transmissão pela TV fechada e também na internet.

LEIA TAMBÉM > Cientistas identificam relação entre coronavírus e um dos animais mais traficados da Ásia

Onde assistir Fluminense x Botafogo?

O torcedor pode assistir ao vivo ao clássico pelo canal Premiere, que também vai passar o jogo em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

Os dois times precisam da vitória para garantir a classificação. O Botafogo é o terceiro no Grupo A, com nove pontos, atrás de Boavista e Flamengo, ambos com dez. Já o Fluminense é o segundo do Grupo B com 12 pontos, mas o Madureira, que enfrenta o Flamengo, aparece em terceiro com dez. Vale lembrar que avançam para a semifinal da Taça Guanabara os dois primeiros de cada grupo.