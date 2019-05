Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Botafogo fazem o primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela quarta rodada da Brasileirão.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Botafogo?

Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pela televisão no canal Premiere. O torcedor também pode assistir online ao jogo pelo aplicativo e site Premiere e o Estado fará minuto a minuto da partida.

Escalações de Fluminense x Botafogo

Fluminense deve ir a campo com Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Allan, Dodi e Ganso; Luciano, Yony González e Pedro.

O provável Botafogo tem Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Gilson; Alex Santana, João Paulo e Cícero; Rodrigo Pimpão, Erik e Diego Souza.

As duas equipes entram em campo empolgadas com vitória. O Fluminense conquistou uma virada por 5 a 4 sobre o Grêmio, após sair perdendo por 3 a 0. Foi o primeiro resultado positivo do time comandado por Fernando Diniz no Brasileirão. Já o Botafogo derrotou o Fortaleza por 1 a 0, chegou aos seis pontos, ficou na sexta colocação e pode até se aproximar dos líderes, dependendo dos outros resultados da rodada.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, para enfrentar o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Depois, enfrenta novamente a equipe mineira, no sábado, mas pelo Brasileirão. Já o Botafogo só voltará aos gramados no domingo, para enfrentar o Goiás.