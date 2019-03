Fluminense x Cabofriense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Fluminense e Cabofriense jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, a segunda divisão do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão da TV aberta e acompanhamento em tempo real do Estado.

Onde assistir Fluminense x Cabofriense ao vivo?

Fluminense x Cabofriense terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e Premiere, além de minuto a minuto do Estado. O Fluminense entra na rodada na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, mesma colocação da Cabofriense no Grupo C, mas o time de Cabo Frio tem seis pontos.

O Fluminense vem de uma tranquila vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga, pela Copa do Brasil, resultado que o classificou para a terceira fase da competição. No estadual, o time tricolor empatou por 1 a 1 com o Resende, na sexta-feira, dia 1 de março.

Cabofriense goleou o Americano por 4 a 1 na última rodada e vem de duas vitórias, resultado que a deixou na briga pela classificação e com a esperança de assegurar uma vaga na semifinal da competição.