Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Mais de um mês após seus últimos jogos, o Fluminense e Ceará se enfrentam em uma partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Para fechar a rodada, a equipe carioca recebe no Maracanã o rival cearense nesta segunda-feira, às 20h do horário de Brasília.

O confronto entre Fluminense x Ceará terá transmissão do Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Agenor; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Daniel e Ganso; Yony, Pedro e João Pedro. Técnico: Fernando Diniz

ESCALAÇÃO DO CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral e Thiago Galhardo; Bergson e Leandro Carvalho. Técnico: Enderson Moreira

A partida é importante para as duas equipes, que precisam voltar da Copa América com um bom resultado para subir na tabela e chegar embalado nos próximos confrontos: o Fluminense tem pela frente um clássico fora de casa com o Vasco e o Ceará encara o líder Palmeiras em casa.

A equipe carioca tem oito pontos conquistados no Brasileirão e só não está na zona de rebaixamento por levar vantagem nos critérios de desempate em relação ao time da Chapecoense. Passando por um momento difícil em relação aos salários atrasados, o Fluminense aguarda uma definição do caso Nenê e comemora a recuperação do lateral Gilberto. O zagueiro Matheus Ferraz fica fora por lesão, enquanto o volante Allan cumpre sua suspensão.

O Ceará ocupa a 13ª colocação e também tem uma baixa expressiva: zagueiro Luiz Otávio, titular absoluto, suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Thiago Alves ou Eduardo Brock o substituam. A equipe comandada por Enderson Moreira aproveitou o tempo de treinamento para trabalhar a parte tática da equipe, visando se recuperar de três jogos consecutivos sem vencer.