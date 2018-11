Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, no encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo em busca dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

Fluminense x Ceará terá a transmissão da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O time carioca entra na rodada com 41 pontos e o resultado positivo o deixa bem mais distante da parte debaixo da tabela e deixa o técnico Marcelo Oliveira mais tranquilo para focar na disputa da Copa Sul-Americana.

Já o Ceará começa a rodada com 38 pontos e ainda mais ameaçado. Na última rodada, a equipe do técnico Lisca perdeu para o Bahia por 2 a 1, em Salvador e ficou em situação ainda mais complicada. Já o Flu levou de 3 a 0 do Palmeiras, no Allianz Parque.

Escalações de Fluminense x Ceará

Fluminense: Julio César; Paulo Ricardo, Gum e Digão; Igor Julião, Richard, Airton (Dodi), Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Ricardinho; Calyson, Arthur e Leandro Carvalho