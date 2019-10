Fluminense x Chapecoense, onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Chapecoense vão se enfrentar neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O time carioca vem de duas derrotas, para Athletico-PR e Flamengo, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com 29 pontos, ocupa o 16º lugar, apenas uma posição acima da zona da degola.

Do outro lado, a Chapecoense não vence há 12 rodadas. Não por acaso ocupa a penúltima colocação da tabela, com os mesmos 17 pontos do lanterna Avaí - só está na frente por ter saldo de gols ligeiramente maior.

Últimos jogos do Fluminense, todos pelo Brasileirão:

20/10 - Flamengo 2 x 0 Fluminense

17/10 - Fluminense 1 x 2 Athletico-PR

12/10 - Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

6/10 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

Últimos jogos da Chapecoense, todos pelo Brasileirão: