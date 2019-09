Fluminense x Corinthians: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Fluminense e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da competição.

Fluminense x Corinthians terá transmissão da Globo e do Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

​POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense - Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Ganso e Nenê; Marcos Paulo, Yony González e João Pedro.

Corinthians - Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Jadson (Sornoza); Pedrinho, Vagner Love e Mateus Vital (Janderson).

O time carioca buscará a reação no torneio, depois de perder por 3 a 0 para o Palmeiras na última rodada. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 15 pontos.

O Corinthians continua invicto desde o retorno da competição após a pausa da Copa América. O time de Fábio Carille, no entanto, ainda não conseguiu embalar e, desde então, alterna uma vitória e um empate. No último jogo, sofreu o empate do Ceará nos instantes finais, com um gol olímpico.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA