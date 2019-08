Fluminense x Corinthians: saiba como assistir ao jogo pela Sul-Americana

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, os dois times fizeram uma partida muito ruim e o placar ficou no 0 a 0.

Fluminense x Corinthians terá transmissão do canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida. Quem passar, enfrenta na próxima fase o Independiente del Valle.

A equipe de Fábio Carille entra em campo embalada com a sequência de 11 jogos de invencibilidade. Desde o retorno das competições, após a Copa América, o time paulista não perde. Na última rodada do Brasileirão, empatou fora de casa com o Avaí por 1 a 1.

Já o Fluminense tenta iniciar uma nova fase. O time carioca conta com a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira, que assume o lugar de Fernando Diniz, demitido após a derrota por 1 a 0 para o CSA, no dia 18. No primeiro jogo contra o Corinthians, o tricolor carioca foi dirigido pelo auxiliar técnico Marcão e o Flu não atuou no último final de semana, pois sua partida com o Palmeiras foi adiada.