Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Fluminense e Cruzeiro fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo da volta acontecerá no dia 5 de junho.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Cruzeiro?

Fluminense x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV, TV Globo (para Minas Gerais) e Premiere. O torcedor também pode ver o jogo online pelos aplicativos e sites SporTV Play, Premiere e Globo Play e o Estado fará tempo real do confronto.

Um fato curioso é que Flu e Cruzeiro vão se enfrentar duas vezes seguidas. Depois do duelo desta quarta, cariocas e mineiros novamente vão se enfrentar no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O Fluminense chega nas oitavas da Copa do Brasil após passar pelo Santa Cruz com dificuldades. A equipe de Fernando Diniz venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas perdeu o duelo de volta pelo mesmo placar. Nos pênaltis, levou a melhor por 3 a 2. No Brasileiro, a equipe tricolor perdeu no último sábado por 1 a 0 para o Botafogo.

Já o Cruzeiro fará sua estreia na competição nesta quarta-feira. O time de Mano Menezes vem de derrota por 3 a 1 para o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão.

