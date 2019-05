Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações

Fluminense e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, as duas equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Fluminense x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

O time carioca entra em campo com apenas três pontos no Brasileirão e na 15ª colocação. Já o Cruzeiro aparece com seis e ocupa a 11ª colocação.

Escalações de Fluminense x Cruzeiro

Fluminense: Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan, Daniel , Leo Melo, Ganso e Luciano; Yony González.

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Romero, Robinho, Rodriguinho e Pedro Rocha; Fred

O Flu pode poupar alguns jogadores, já que na quinta-feira irá receber o Atlético Nacional pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o time carioca vem de derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

Já o Cruzeiro só tem o Brasileirão para se dedicar. A equipe comandada por Mano Menezes perdeu por 3 a 1 para o Internacional na rodada passada e depois de enfrentar o Flu, voltará a campo contra a Chapecoense, domingo que vem.