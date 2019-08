Fluminense x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em um confronto entre duas equipes que sofrem na tabela, Fluminense e CSA jogam neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense inicia a rodada na 16ª colocação, com 12 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o CSA é o penúltimo colocado, com oito pontos, e tem apenas uma vitória em 14 jogos.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X CSA

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pela TV Globo, que exibirão o jogo online em seus sites e aplicativos. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; João Pedro, Yony González

CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Dawhan, João Vitor, Naldo e Jonatan Gómez; Maranhão e Alcesandro

HORÁRIO

Fluminense x CSA será realizado, às 16h, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

ÚLTIMOS JOGOS DO FLUMINENSE

O Fluminense vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em jogo disputado no último sábado, resultado que deixou a situação do técnico Fernando Diniz ainda mais delicada. Mas na quinta-feira tem um compromisso importante pela Copa Sul-Americana, quando irá enfrentar o Corinthians, pela Copa Sul-Americana.

ÚLTIMOS JOGOS DO CSA

O CSA não vence um jogo desde o dia 27 de maio, quando derrotou o Goiás por 1 a 0. De lá para cá, foram 10 jogos, sendo sete derrotas e três empates. Na última rodada, o time alagoano perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza.