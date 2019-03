Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do clássico

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Na partida que vai ser disputada no Maracanã o Tricolor tem a vantagem do empate, por ter liderado seu grupo enquanto o Rubro-Negro ficou em segundo lugar na sua chave.

Fluminense x Flamengo terá transmissão pela TV Globo (para o Rio) e acompanhamento em tempo real do Estado. O classificado para encarar a decisão da Taça Rio o vencedor de Bangu e Vasco, que jogam nesta quinta-feira.

No último domingo, as duas equipes estiveram frente a frente e o Flamengo venceu por 3 a 2, após abrir 3 a 0. Na ocasião, porém, o Fluminense escalou um time totalmente reserva, justamente para preservar os titulares para o confronto decisivo desta quarta.

Este será o terceiro Fla x Flu do ano. No primeiro, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno, a vantagem do empate era do Flamengo, mas o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Luciano aos 46 minutos do segundo tempo. Na sequência, o Tricolor perdeu a final para o Vasco.