Onde assistir Fluminense x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Fluminense x Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca se livrou do risco de rebaixamento e o cearense está satisfeito pela vaga na sul-americana.

Fluminense x Fortaleza: onde assistir na TV e online

O torcedor pode assistir ao jogo pela Globo e o canal Premiere. Para o torcedor que quiser assistir online, a opção é através do site e do aplicativo Premiere Play. O site globoesporte.com também irá transmitir a partida. O Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

Informações das equipes

O Fluminense entra em campo mais aliviado depois de conseguir se manter na Série A no próximo ano. A equipe do técnico Marcão se garantiu na elite nacional em 2020 após empatar com o já rebaixado Avaí por 1 a 1, em Santa Catarina.

O Fortaleza vem de vitória sobre o Goiás por 2 a 1, em Goiânia, e, com o triunfo, se garantiu na próxima edição da Copa Sul-Americana. O time do técnico Rogério Ceni ainda tem uma pequena chance de entrar na pré-Libertadores. Para isso terá de vencer os dois últimos jogos e torcer para o Internacional soma apenas um ponto ou o Corinthians conquistar no máximo mais dois em seis.