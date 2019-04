Fluminense x Goiás: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Goiás se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, na estreia das equipes no Brasileirão 2019. O tricolor carioca tem como objetivo fazer uma campanha melhor na competição, após lutar contra o rebaixamento até a última rodada no ano passado. A equipe goiana está de volta à elite.

Onde assistir Fluminense e Goiás?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere Futebol Clube. O Estadão também fará minuto a minuto do jogo.

A equipe de Fernando Diniz ficou em quarto lugar no Campeonato Carioca e ainda tenta se afirmar na temporada. Na partida contra os goianos, porém, o time talvez não conte com sua principal estrela, Paulo Henrique Ganso, às voltas com um problema muscular. O atacante Pedro, que está voltando aos poucos depois de oito meses parado por causa de uma cirurgia no joelho, tem chances de ser titular.

O Goiás terá a estreia do técnico Claudinei Oliveira, contratado para o lugar de Maurício Barbieri, demitido porque o clube perdeu o título goiano para o rival Atlético. A coincidência é que o treinador, que retorna ao clube depois de cinco anos, também foi demitido em 2014 depois de perder a decisão do Estadual para o mesmo Atlético.