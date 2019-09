Fluminense x Grêmio: onde assistir, tempo real e horário do jogo

Fluminense e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo vivendo momentos bem diferentes.

Fluminense x Grêmio terá transmissão do canal Premiere e da TV Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte Piauí e Maranhão). O Estado vai fazer tempo real do jogo.

O Flu inicia a rodada na 16ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Grêmio aparece em sétimo, com 34. O Flu entra em campo pressionado. Na última rodada, o time carioca empatou em 1 a 1 com o Santos, em jogo que ficou marcado pela discussão entre o meia Paulo Henrique Ganso e o técnico Oswaldo de Oliveira. Em razão disso, o treinador foi demitido e Marcão será o comandante interino diante do Grêmio.

O Tricolor gaúcho curte a fase goleada. Nos últimos quatro jogos, o Grêmio tem a incrível marca de 16 gols, o que dá uma média de quatro por partida. Na quinta-feira, a vítima gremista foi o Avaí, goleado por 6 a 1.