Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Fluminense e Internacional vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pela 13ª rodada, em um duelo entre clubes que avançaram de fase em competições sul-americanas durante o meio de semana.

Fluminense x Inter terá transmissão do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE X INTER

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Yony González, Pedro e Marcos Paulo. Técnico: Fernando Diniz

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Neilton, Rithely e Nonato; Wellington Silva, Rafael Sobis e William Pottker (Guilherme Parede). Técnico: Odair Hellmann.

Em 17º no Campeonato Brasileiro com nove pontos e na zona do rebaixamento, o Fluminense não ganha pelo torneio desde a quinta rodada, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 1. Mas ganhou um impulso na última terça-feira ao vencer o Peñarol por 3 a 1, em casa, avançando às quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Inter é o sexto colocado do Brasileirão, com 20 pontos, mas tem deixado a competição em segundo plano neste segundo semestre. Isso vai se repetir neste sábado, com o uso de um time misto após bater o Nacional do Uruguai por 2 a 0, na quarta-feira, se garantindo nas quartas de final da Libertadores, pois na próxima quarta vai visitar o Cruzeiro para o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil.