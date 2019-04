Fluminense x Luverdense: como assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Fluminense e Luverdense jogam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No encontro de ida, realizado na semana passada, os dois times empataram sem gols. Portanto, em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Quem vencer, estará classificado para a próxima fase.

Fluminense x Luverdense terá transmissão ao vivo da SporTV 2 e acompanhamento em tempo real do Estado .

Na fase anterior da Copa do Brasil, a equipe carioca avançou ao bater o Ypiranga-RS por 3 a 0 no Maracanã e o Luverdense ganhou em casa do Figueirense, por 1 a 0. A partida desta quarta-feira seria realizada na terça, mas o duelo foi adiado em razão das fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro e causaram muita destruição e mortes na cidade.

O Fluminense, do técnico Fernando Diniz, tenta se recuperar da eliminação no último fim de semana no Campeonato Carioca. O empate em 1 a 1 com o Flamengo, no sábado, tirou a equipe da decisão. O destaque para o jogo será a volta do meia Ganso, que não participou da última partida por estar suspenso.

O Luverdense também vem de eliminação no Campeonato Mato-Grossense. O time deu adeus à competição no sábado, ao ser eliminado pelo Cuiabá após perder por 3 a 0. O clube se prepara para disputar o Brasileiro da Série C neste ano.