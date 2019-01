Fluminense x Madureira: como assistir ao vivo ao confronto pela TV

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense tenta manter sua invencibilidade nesta quarta-feira, diante do Madureira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca (veja a tabela). A partida terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado.

Ainda se adaptando ao estilo diferenciado de jogo adotado pelo treinador, o Fluminense inicia a rodada na segunda colocação do Grupo B, com sete pontos. Na última rodada, o Tricolor carioca derrotou a Portuguesa por 3 a 1.

Já o Madureira ainda tenta engrenar no estadual. Após três rodadas, a equipe tem apenas um ponto conquistado e ocupa a quinta posição no Grupo B. No último final de semana, perdeu fora de casa para o Volta Redonda.

Veja os últimos resultados do Fluminense

27/01: Fluminense 3 x 1 Portuguesa

24/01: Americano 0 x 4 Fluminense - Carioca

19/01: Fluminense 1 x 1 Volta Redonda - Carioca

Próximos jogos do Fluminense

30/01: Fluminense x Madureira - Carioca

02/02: Vasco x Fluminense - Carioca

05/02: River-PI x Fluminense - Copa do Brasil

13/02: Fluminense x Antofagasta-CHI - Sul-Americana

23/02: Bangu x Fluminense - Carioca